Нефедов отчитался о работе новой таможни и озвучил план на год

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Одной из главных задач Государственной таможенной службы (ГТС) Украины является ликвидация коррупции и уменьшение очередей на границах. Этому, по словам главы ведомства Максима Нефедова, будет способствовать создание новых IT-сервисов, реконструкция 12 пунктов пропуска и обновление инфраструктуры.
“Впереди долгий путь реформы – убрать коррупцию и очереди, перевести все по максимуму в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать сотрудников, построить новые пункты пропуска и разработать рабочие отношения с международными коллегами”, – цитирует главу ГТС пресс-служба Кабинета министров.
Нефедов добавил, что в 2019 году новая таможня ввела в эксплуатацию сканирующие стационарные системы, которые должны работать на налогоплательщиков, искать контрабанду и защищать границы Украины.
Итоги работы новой таможни в 2019 году:
Планы для новой таможни на 2020 год:
Нефедов добавил, что все изъятое имущество будут продавать на открытых электронных аукционах ProZorro.Продажи.
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