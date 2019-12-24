Нефедов отчитался о работе новой таможни и озвучил план на год

Одной из главных задач Государственной таможенной службы (ГТС) Украины является ликвидация коррупции и уменьшение очередей на границах. Этому, по словам главы ведомства Максима Нефедова, будет способствовать создание новых IT-сервисов, реконструкция 12 пунктов пропуска и обновление инфраструктуры.

“Впереди долгий путь реформы – убрать коррупцию и очереди, перевести все по максимуму в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать сотрудников, построить новые пункты пропуска и разработать рабочие отношения с международными коллегами”, – цитирует главу ГТС пресс-служба Кабинета министров.

Нефедов добавил, что в 2019 году новая таможня ввела в эксплуатацию сканирующие стационарные системы, которые должны работать на налогоплательщиков, искать контрабанду и защищать границы Украины.

Итоги работы новой таможни в 2019 году:

зарегистрировали 16 региональных таможен вместо 24;

запустили семь сканирующих систем стационарного типа, которые помогут в борьбе с контрабандой;

запустили онлайн калькулятор расчета таможенных платежей при оформлении автомобилей и окно жалоб для граждан;

сократили время прохождения таможенного контроля;

обновили 80% руководящих кадров центрального аппарата, почти 40% руководителей таможенных постов.

Планы для новой таможни на 2020 год:

создание удобных и понятных для пользователей IТ-сервисов;

обновление инфраструктуры и реконструкция 12 пунктов пропуска;

переход к одному юридическому лицу;

интеграция в европейское таможенное сообщество и присоединение к европейской транзитной системе NCTS .

Нефедов добавил, что все изъятое имущество будут продавать на открытых электронных аукционах ProZorro.Продажи.