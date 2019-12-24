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Нефедов отчитался о работе новой таможни и озвучил план на год

Нефедов отчитался о работе новой таможни и озвучил план на год

Одной из главных задач Государственной таможенной службы (ГТС) Украины является ликвидация коррупции и уменьшение очередей на границах. Этому, по словам главы ведомства Максима Нефедова, будет способствовать создание новых IT-сервисов, реконструкция 12 пунктов пропуска и обновление инфраструктуры.

“Впереди долгий путь реформы – убрать коррупцию и очереди, перевести все по максимуму в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать сотрудников, построить новые пункты пропуска и разработать рабочие отношения с международными коллегами”, – цитирует главу ГТС пресс-служба Кабинета министров.

Нефедов добавил, что в 2019 году новая таможня ввела в эксплуатацию сканирующие стационарные системы, которые должны работать на налогоплательщиков, искать контрабанду и защищать границы Украины.

Итоги работы новой таможни в 2019 году:

  • зарегистрировали 16 региональных таможен вместо 24;
  • запустили семь сканирующих систем стационарного типа, которые помогут в борьбе с контрабандой;
  • запустили онлайн калькулятор расчета таможенных платежей при оформлении автомобилей и окно жалоб для граждан;
  • сократили время прохождения таможенного контроля;
  • обновили 80% руководящих кадров центрального аппарата, почти 40% руководителей таможенных постов.

Планы для новой таможни на 2020 год:

  • создание удобных и понятных для пользователей IТ-сервисов;
  • обновление инфраструктуры и реконструкция 12 пунктов пропуска;
  • переход к одному юридическому лицу;
  • интеграция в европейское таможенное сообщество и присоединение к европейской транзитной системе NCTS.

Нефедов добавил, что все изъятое имущество будут продавать на открытых электронных аукционах ProZorro.Продажи.

По материалам УБР
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