Минимальная зарплата в Украине превысила показатели Беларуси и России

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Впервые за много лет уровень минималки украинцев превысил аналогичные показатели России и Беларуси.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук в FACEBOOK.
По его словам, в последние годы Украине удалось нивелировать отставание, которое фактически появилось после кризиса 2008 года и усугубилось в результате кризиса 2014-15 годов.
Факторы, способствовавшие повышению уровня минимальной зарплаты:
“В дальнейшем эти же факторы (рост производительности труда, процессы миграции и политики по перераспределению доходов) и их комбинация будут определять динамику социальных стандартов. Главным фактором все же в этом процессе являются повышение эффективности экономики и рост производительности труда, будет вызывать как повышение заработных плат в целом по экономике, так и ее минимального уровня”, – отмечает Николайчук.
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