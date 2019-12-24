Минимальная зарплата в Украине превысила показатели Беларуси и России

Впервые за много лет уровень минималки украинцев превысил аналогичные показатели России и Беларуси.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук в FACEBOOK.

По его словам, в последние годы Украине удалось нивелировать отставание, которое фактически появилось после кризиса 2008 года и усугубилось в результате кризиса 2014-15 годов.

Факторы, способствовавшие повышению уровня минимальной зарплаты:

устойчивые темпы роста ВВП с 2016 года;

дополнительный “подогрев” рынка труда процессами миграции, который стимулирует даже более высокие темпы роста реальных заработных плат по сравнению с темпами роста производительности. Значительные доходы от трудовой миграции обусловливают высокие темпы роста национального дохода по сравнению с ВВП , что тоже давит на заработные платы;

повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики

“В дальнейшем эти же факторы (рост производительности труда, процессы миграции и политики по перераспределению доходов) и их комбинация будут определять динамику социальных стандартов. Главным фактором все же в этом процессе являются повышение эффективности экономики и рост производительности труда, будет вызывать как повышение заработных плат в целом по экономике, так и ее минимального уровня”, – отмечает Николайчук.

Справка Finance.ua:

С 1 января в Украине выросли минимальная зарплата: теперь она составляет 4 723 грн в месяц или 25,13 грн в час.

В третьем квартале 2019 года показатель средней зарплаты штатного работника в Украине достиг €382.

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