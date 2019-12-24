Японцы создали умную одежду для собак, которая реагирует на их настроение (видео)

На ежегодной выставке электроники CES в Лас-Вегасе представили ​​«умную» одежду для собак — онавизуализирует настроение животных.

Как пишет Engadget, устройство под названием Inupathy разработала японская компания Langualess.

Отмечается, что датчики измеряют пульс собаки, анализируют его и определяют эмоциональное состояние воспитанника; затем эта информация отображается на LED-дисплее, расположенном на спине животного.

Зеленый цвет означает спокойствие, красный — напряжение, а радуга — счастье.

К устройству также можно подключить смартфон и проследить, как изменялся сердечный ритм собаки за последнее время.

Отмечается, что Inupathy пригодится хозяевам, которые хотят лучше понимать своих питомцев.

Пока устройство не поступило в продажу, но разработчики обещают это сделать в ближайшие месяцы.