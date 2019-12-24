На что украинцы тратили больше всего денег (данные за III квартал 2019 года)

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Украинцы в третьем квартале 2019 года больше всего потратили на товары и услуги – 840,7 млрд грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Жители Украины потратили на приобретение товаров и услуг 88,4% от всех своих расходов и сбережений, общая сумма которых в третьем квартале прошлого года составила 950,7 млрд грн. Из них расходы – 947 млрд грн.
Украинцы в III квартале 2019 года сэкономили:
Доходы населения в ІІІ квартале прошлого года достигли 950,7 млрд грн:
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Располагаемый доход в третьем квартале 2019 года составил 754,2 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одно лицо составлял 17 934 грн.
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