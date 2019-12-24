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На что украинцы тратили больше всего денег (данные за III квартал 2019 года)

На что украинцы тратили больше всего денег (данные за III квартал 2019 года)

Украинцы в третьем квартале 2019 года больше всего потратили на товары и услуги – 840,7 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Жители Украины потратили на приобретение товаров и услуг 88,4% от всех своих расходов и сбережений, общая сумма которых в третьем квартале прошлого года составила 950,7 млрд грн. Из них расходы – 947 млрд грн.

Украинцы в III квартале 2019 года сэкономили:

  • в ценных бумагах – 11,1 млрд грн, или 1,2% от всех расходов и сбережений;
  • в иностранной валюте – 17,1 млрд грн, или 1,8% от всех расходов и сбережений.

Доходы населения в ІІІ квартале прошлого года достигли 950,7 млрд грн:

  • зарплата – 449,9 млрд грн, или 47,3% от всех доходов;
  • социальные пособия – 139,65 млрд грн.

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Располагаемый доход в третьем квартале 2019 года составил 754,2 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одно лицо составлял 17 934 грн.

Справка Finance.ua:

  • Располагаемый доход – это доход населения за вычетом налогов и других обязательных платежей, т. е. средства, используемые населением на потребление и сбережения.
  • С 1 января в Украине выросла минимальная заработная плата, теперь она составляет 4 723 грн в месяц.

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По материалам Finance.UA
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