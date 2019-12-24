Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В ноябре 2019 года зарплата министра экономики Тимофея Милованова с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада составила 64,3 тысячи гривен (после уплаты налогов).
Об этом сообщили в Минэкономики в ответ на запрос НВ.
Читайте также: Милованов отказался прокомментировать свою премию в 1630% – нардеп
Отмечается, что в сентябре Милованову начислили премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре – 587,5%, в ноябре – 381,7%, в декабре – 373,75%.
Зарплата Милованова в сентябре-ноябре составила 91,1 тысяч гривен (после уплаты налогов).
Данные за ноябрь говорят, что все заместители министра получили больше, чем он. В частности, зарплата заместителя министра – торгового представителя Украины Тараса Качки составила 157,3 тысяч гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Facebook следит за пользователями, даже если они отключают эту функциюВчера, 00:12 - 1584 4
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР2 ч. назад - 698 3
В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетики10 ч. назад - 529 2
Финансисты спрогнозировали будущее гривны на 2020 год01.01.2020, 10:10 - 11943 2
Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - РожковаОколо часа назад - 297 1
В мире появилась новая валюта (фото)Вчера, 10:09 - 33680 1
ТОП-10 автомобилей, которые выбирали украинцы в 2019 годуВчера, 11:47 - 3438
Рост Bitcoin за 10 лет составил 9 миллионов процентов (инфографика)Вчера, 10:50 - 1033
Трамп назвал дату завершения торговой войны с КитаемВчера, 15:32 - 1023
Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене2 ч. назад - 932
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6617 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2975 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2859 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2243 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6820 3