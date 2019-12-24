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Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)

Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)

В ноябре 2019 года зарплата министра экономики Тимофея Милованова с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада составила 64,3 тысячи гривен (после уплаты налогов).

Об этом сообщили в Минэкономики в ответ на запрос НВ.

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Отмечается, что в сентябре Милованову начислили премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре – 587,5%, в ноябре – 381,7%, в декабре – 373,75%.

Зарплата Милованова в сентябре-ноябре составила 91,1 тысяч гривен (после уплаты налогов).

Данные за ноябрь говорят, что все заместители министра получили больше, чем он. В частности, зарплата заместителя министра – торгового представителя Украины Тараса Качки составила 157,3 тысяч гривен.

По материалам НВ
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