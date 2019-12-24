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Klipsch представит беспроводные наушники с искусственным интеллектом

Klipsch представит беспроводные наушники с искусственным интеллектом

Kомпания Klipsch расширяет свой модельный ряд еще тремя беспроводными моделями.

Интеллектуальные наушники Klipsch T10 True Wireless и T5 True Wireless ANC включают AI, средства управления жестами и активное шумоподавление. Хотя детали об ИИ ограничены. Все, что известно, это то, что у них есть “операционная система со встроенным искусственным интеллектом”. Вкладыши T10 меньше, чем у большинства настоящих беспроводных наушников. Они будут доступны осенью 2020 года по цене $ 649. T5 True Wireless ANC также будут доступны осенью 2020 года, но они будут стоить значительно дешевле: $299.

Klipsch также разрабатывает спортивную версию T5. Компания утверждает, что “прочные наушники” и их корпус пыле- и водонепроницаемы. Они имеют степень защиты IP67, а чехол предлагает как удаление влаги, так и беспроводную зарядку. Они поставляются с тремя размерами ушных крылышек.

T5 поступят в продажу летом 2020 года по цене 229 долларов.

Все наушники будут работать с новым приложением Klipsch Connect, которое позволяет пользователям персонализировать настройки эквалайзера, загружать обновления, контролировать уровень заряда батареи и обращаться в службу поддержки. Приложение уже доступно для пользователей.

По материалам Комментарии
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