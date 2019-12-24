НБУ даст финансовый стимул банкам для присоединения к BankID

Для развития и широкого использования системы BankID НБУ предлагает определить, как будет действовать коммерческая модель функционирования системы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Что предлагают: благодаря реализации модели коммерческого использования BankID абоненты-идентификаторы (банки) смогут монетизировать передачу данных в пользу абонентов – поставщиков услуг, предоставляющих коммерческие услуги дистанционно. При этом административные услуги останутся бесплатными.

В то же время плата будет взиматься не с пользователя, а непосредственно с абонента – поставщика услуг. У банков появится дополнительный стимул для подключения к системе.

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Соответственно, чем больше абонентов-идентификаторов и их клиентов присоединятся к BankID, тем привлекательнее она будет для поставщиков услуг.

Справка Finance.ua:

К системе удаленной идентификации BankID Национального банка уже присоединились 11 банков: АО “Альянс”, АО “Банк ФОРВАРД ”, Акционерный банк “Пивденный”, АО “ ПУМБ ”, Monobank (АО “Универсал Банк”), АО “Ощадбанк”, АО “Кредобанк”, АО АБ “Радабанк”, АО “Мотор – банк”, ПАО “Банк Восток”, АО “Идея банк”.

Система BankID НБУ обеспечивает проведение электронной дистанционной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут безопасно получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и прочим услугам.