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Японская авиакомпания дарит 50 тыс. билетов на внутренние рейсы

Японская авиакомпания дарит 50 тыс. билетов на внутренние рейсы

Японский авиаперевозчик Japan Airlines дарит 50 тысяч билетов иностранным туристам на внутренние рейсы с 1 июля по 30 сентября 2020 года.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что такой акцией в Японии хотят привлечь туристов увидеть менее посещаемые части страны и снять часть напряжения с Токио, где с 24 июля по 9 августа будут проходить летние Олимпийские игры.

Чтобы получить бесплатные билеты, иностранцы должны быть зарегистрированы в программе Mileage Bank – она ​​предлагает пассажирам Japan Airlines получать баллы за рейсы, которые затем можно использовать для бронирования бесплатных полетов.

“Japan Airlines рекомендует выбрать четыре местных направления из аэропортов Ханеда в Токио, Итами или Кансай в Осаке. Заявку на получение бесплатных билетов может оставить компания друзей или родственников до 4 человек. Турист узнает, получил ли он бесплатный билет и куда, за несколько дней до вылета”, – говорится в сообщении.

Более подробную информацию авиакомпания опубликует в начале января, а регистрацию откроет в конце февраля.

По материалам Економічна Правда
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