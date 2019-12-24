Японская авиакомпания дарит 50 тыс. билетов на внутренние рейсы

Японский авиаперевозчик Japan Airlines дарит 50 тысяч билетов иностранным туристам на внутренние рейсы с 1 июля по 30 сентября 2020 года.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что такой акцией в Японии хотят привлечь туристов увидеть менее посещаемые части страны и снять часть напряжения с Токио, где с 24 июля по 9 августа будут проходить летние Олимпийские игры.

Чтобы получить бесплатные билеты, иностранцы должны быть зарегистрированы в программе Mileage Bank – она ​​предлагает пассажирам Japan Airlines получать баллы за рейсы, которые затем можно использовать для бронирования бесплатных полетов.

“Japan Airlines рекомендует выбрать четыре местных направления из аэропортов Ханеда в Токио, Итами или Кансай в Осаке. Заявку на получение бесплатных билетов может оставить компания друзей или родственников до 4 человек. Турист узнает, получил ли он бесплатный билет и куда, за несколько дней до вылета”, – говорится в сообщении.

Более подробную информацию авиакомпания опубликует в начале января, а регистрацию откроет в конце февраля.