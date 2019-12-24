0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

Дубилет рассказал о разработке, которая сделает Кабмин "немного прозрачнее"

Дубилет рассказал о разработке, которая сделает Кабмин "немного прозрачнее"

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет объявил о создании сайта с подробной программой деятельности правительства, который должен сделать деятельность Кабмина “немного более прозрачной”.

“Главным заказчиком и модератором этого проекта выступил Алексей Гончарук (премьер-министр Украины – ред.). В таком подробном и структурированном формате План правительства публикуется впервые”, – заявил Дубилет.

Дубилет напомнил, что в сентябре Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства. На новосозданном сайте замыслы каждого из министерств описано более подробно, добавил он.

“Всего в нашей программе 78 целей. По каждой из них мы опубликовали концепцию, а также KPI (индикаторы), по которым будет измеряться их достижения. Для каждой цели определяется конкретный ответственный министр с заместителем и прилагается план действий”.

“Пока это все проекты, которые мы специально выставили на обсуждение до их официального утверждения. Они будут еще совершенствоваться по результатам обсуждения с заинтересованными сторонами”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.