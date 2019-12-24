Дубилет рассказал о разработке, которая сделает Кабмин "немного прозрачнее"

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Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет объявил о создании сайта с подробной программой деятельности правительства, который должен сделать деятельность Кабмина “немного более прозрачной”.
“Главным заказчиком и модератором этого проекта выступил Алексей Гончарук (премьер-министр Украины – ред.). В таком подробном и структурированном формате План правительства публикуется впервые”, – заявил Дубилет.
Дубилет напомнил, что в сентябре Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства. На новосозданном сайте замыслы каждого из министерств описано более подробно, добавил он.
“Всего в нашей программе 78 целей. По каждой из них мы опубликовали концепцию, а также KPI (индикаторы), по которым будет измеряться их достижения. Для каждой цели определяется конкретный ответственный министр с заместителем и прилагается план действий”.
“Пока это все проекты, которые мы специально выставили на обсуждение до их официального утверждения. Они будут еще совершенствоваться по результатам обсуждения с заинтересованными сторонами”, – добавил он.
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