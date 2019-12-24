Проблемы с докапитализацией решили пять украинских банков

По результатам стресс-тестирования 29 банков нуждающимися в докапитализации НБУ по базовому сценарию признал 11 банков, однако в результате принятых ими мер дефицит капитала покрыли 5 из них.

Об этом говорится в отчете о стресс-тестировании банков в 2019 году, сообщает пресс-служба регулятора.

Решили проблему с докапитализацией банки: “Восток” (по состоянию на 1 января 2019 года дефицит капитала банка по базовому сценарию составлял 6 млн грн), “Глобус” (1 млн грн), МИБ (27 млн грн), Сбербанк (1,44 млрд грн) и Укрсоцбанк (1,17 млрд грн), который осенью присоединился к Альфа-Банку.

По негативному сценарию НБУ признал нуждающимися в докапитализации 18 банков, из которых полностью решили эту проблему 4 финучреждения. Это — Индустриалбанк (по состоянию на 1 января 2019 года дефицит капитала банка по негативному сценарию составлял 73 млн грн), Сбербанк (4,76 млрд грн), Таскомбанк (111 млн грн) и Укрсоцбанк (4,86 млрд грн).

По результатам стресс-теста не зафиксирован дефицит капитала ни по базовому, ни по неблагоприятному макроэкономическому сценарию в Приватбанке, Укргазбанке, Креди Агриколь, Райффайзен Банке Аваль, Укрсиббанке, ОТП Банке, Прокредит банке, Кредобанке, Альфа-Банке, Идея Банке, ПУМБе.