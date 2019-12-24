В НБУ заявили о секретности информации о возможных нарушениях "Проминвестбанка"

Подробности о возможном нарушении “Проминвестбанком” нормативов по открытой валютной позиции (ОВП) являются секретной информацией. Об этом говорится в ответе Национального банка Украины (НБУ) на журналистский запрос.

Согласно нормативам, банк не может иметь валютных активов больше, чем обязательств в данной валюте (допускается отклонение в пределах 5% от капитала). Однако, как утверждает “Апостроф”, со стороны ОАО “Проминвестбанк” уже длительное время наблюдается ситуация с возможным нарушением этих нормативов, расчет которых предусмотрен инструкцией №368 и положением №290.

В частности, по данным издания, наблюдается превышение показателей по позициям Л13-1 (“Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции”) и Л13-2, (“Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции”). При нормативных значениях в 5%, в “Проминвестбанке” они составляют 74,5291 и 48,0978 соответственно. Такую тенденцию журналисты проследили в течение длительного времени. К примеру, Л13-2 нарушается с декабря 2018 года, пишет СМИ.

“В соответствии со статьей 60 закона Украины “О банках и банковской деятельности”, информация о банках или клиентах, собираемая во время проведения банковского и валютного надзора, а также финансово-экономическое состояние клиентов, является банковской тайной. В понимании закона о банках все банки являются клиентами Национального банка Украины, поэтому указанная информация может быть предоставлена на основании письменного разрешения ПАО “Проминвестбанк”, поскольку запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом, которая собирается во время проведения банковского надзора и составляет банковскую тайну в понимании части третьей статьи 60 закона о банках”, – говорится в ответе НБУ на запрос “Апострофа”.