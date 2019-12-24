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Тарифы на отопление и горячую воду в Киеве снизили на 22-23%

Тарифы на отопление и горячую воду в Киеве снизили на 22-23%

В платежках за декабрь 2019 года, которые киевляне получат в январе следующего года, стоимость отопления и горячей воды будет снижена на 22-23%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Как отмечается в сообщении, уменьшение тарифов произошло после снижения цены на газ.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло после распоряжения Кабмина, которое меняет процедуру установления тарифов.

В частности, в Харькове тарифы на отопление и горячую воду снижены на 400-800 гривен в зависимости от площади квартир.

Согласно постановлением правительства, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением цены на природный газ в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, составленных в месяце, который следует за расчетным периодом.

По материалам РБК-Украина
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