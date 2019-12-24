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В Украине планируют по-новому урегулировать деятельность ломбардов - законопроект

В Украине планируют по-новому урегулировать деятельность ломбардов - законопроект

В Украине планируют по-новому урегулировать деятельность ломбардов.

Соответствующий законопроект №2674 был опубликован на сайте Верховной Рады 26 декабря 2019 года.

Цель законопроекта. Правовое обеспечение стабильного развития и деятельности ломбардов в Украине, создание надлежащей конкурентной среды на рынке услуг ломбардов и обеспечение защиты законных интересов потребителей таких услуг.

Суть самых важных положений проекта:

  • определено понятие ломбарда и ломбардной деятельности. Согласно законопроекту, ломбард – это финансовое учреждение, исключительными видами деятельности которого являются предоставление на собственный риск финансовых кредитов под залог движимого имущества на определенный срок и под проценты и другая деятельность, определенная законопроектом;
  • введены требования по созданию ломбардов в форме хозяйственного общества;

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  • урегулирован порядок осуществления ломбардами деятельности по предоставлению финансовых кредитов и деятельности по хранению имущества, установлен исчерпывающий перечень другой деятельности, которую вправе осуществлять ломбарды;
  • установлены требования к помещениям, в которых может осуществляться ломбардная деятельность, кредитных договоров, договоров залога и внутренних правил предоставления финансовых и других услуг ломбардом, а также требования к собственному и уставному капиталам ломбардов. Минимальный размер уставного капитала ломбарда устанавливается в сумме 500 тысяч гривен. В случае наличия у ломбарда обособленных подразделений минимальный размер уставного капитала ломбарда устанавливается в сумме 1 миллиона гривен;
  • определены принципы создания и деятельности добровольных объединений ломбардов;

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  • установлен трехмесячный переходный период для приведения в соответствие ломбардами своей деятельности в случае принятия этого законопроекта.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 01.01.2019 в Украине зарегистрировано 359 ломбардов, активы которых составляли 4 054 миллиона гривен.
  • За 9 месяцев 2018 года ломбардами были предоставлены финансовые кредиты под залог имущества на общую сумму 12 353 миллиона гривен.
По материалам Finance.UA
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