В Украине планируют по-новому урегулировать деятельность ломбардов - законопроект

В Украине планируют по-новому урегулировать деятельность ломбардов.

Соответствующий законопроект №2674 был опубликован на сайте Верховной Рады 26 декабря 2019 года.

Цель законопроекта. Правовое обеспечение стабильного развития и деятельности ломбардов в Украине, создание надлежащей конкурентной среды на рынке услуг ломбардов и обеспечение защиты законных интересов потребителей таких услуг.

Суть самых важных положений проекта:

определено понятие ломбарда и ломбардной деятельности. Согласно законопроекту, ломбард – это финансовое учреждение, исключительными видами деятельности которого являются предоставление на собственный риск финансовых кредитов под залог движимого имущества на определенный срок и под проценты и другая деятельность, определенная законопроектом;

введены требования по созданию ломбардов в форме хозяйственного общества;

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урегулирован порядок осуществления ломбардами деятельности по предоставлению финансовых кредитов и деятельности по хранению имущества, установлен исчерпывающий перечень другой деятельности, которую вправе осуществлять ломбарды;

установлены требования к помещениям, в которых может осуществляться ломбардная деятельность, кредитных договоров, договоров залога и внутренних правил предоставления финансовых и других услуг ломбардом, а также требования к собственному и уставному капиталам ломбардов. Минимальный размер уставного капитала ломбарда устанавливается в сумме 500 тысяч гривен. В случае наличия у ломбарда обособленных подразделений минимальный размер уставного капитала ломбарда устанавливается в сумме 1 миллиона гривен;

определены принципы создания и деятельности добровольных объединений ломбардов;

установлен трехмесячный переходный период для приведения в соответствие ломбардами своей деятельности в случае принятия этого законопроекта.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 01.01.2019 в Украине зарегистрировано 359 ломбардов, активы которых составляли 4 054 миллиона гривен.