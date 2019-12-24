Нацбанк планирует ужесточить правила использования электронных денег

Нацбанк предлагает обновить порядок осуществления операций с электронными деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор предлагает ввести идентификацию, верификацию пользователей электронных денег и требования по сопровождению операции с использованием электронных денег информацией о плательщике и получателе с целью осуществления эмитентом мероприятий по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также условия, при которых идентификация не производится (такие требования предусмотрены Регламентом (ЕС) 2015/847 (об информации, сопровождающей денежные переводы) и Директивой (ЕС) 2015/849 (о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма).

Кроме того, с целью минимизации рисков относительно неправомерного использования электронных денег предлагается:

определить порядок использования “электронных кошельков”;