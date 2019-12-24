Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,723 млн и 24,575 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (31 и 33), максимальный курс продажи доллара 25,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,85-24,86 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 69 активных заявок по доллару на сумму 51,021 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,2000 – 1700
25,0500 – 100
24,8000 – 3 000
24,6300 – 22 000
24,6200 – 50 000
24,6100 – 23 000
24,6100 – 23 000
24,6000 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,5000 – 1 500
24,5000 – 1 300
24,6000 – 4 000
24,7000 – 3 800
24,7000 – 30 000
24,7000 – 3 000
24,7000 – 99 999
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,8102 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4381 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина взыскала первый штраф за нарушение авиапространства в КрымуВчера, 20:45 - 1040 5
В Украине планируют установить плату за проезд иностранных грузовиков дорогами Украины – МининфраструктурыВчера, 14:36 - 450 3
В Украине прекратился рост зарплат (инфографика)3 ч. назад - 622 2
Гривневые депозиты выгоднее валютных — Нацбанк4 ч. назад - 633 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 6332 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 6332 2
Межбанк: доллар взлетел вверх, как по мановению волшебной палочкиВчера, 18:32 - 5323
Нацбанк начинает по-новому публиковать курс гривны к другим валютамВчера, 12:00 - 4333
Как определить будущий размер пенсииВчера, 17:00 - 3873
Suzuki показал стильный кроссовер за 12 000 долларовВчера, 22:00 - 3155
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2495 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2069 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1763
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1700 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4891 3