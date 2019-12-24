По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,723 млн и 24,575 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (31 и 33), максимальный курс продажи доллара 25,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,85-24,86 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 69 активных заявок по доллару на сумму 51,021 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,2000 – 1700

25,0500 – 100

24,8000 – 3 000

24,6300 – 22 000

24,6200 – 50 000

24,6100 – 23 000

24,6100 – 23 000

24,6000 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,5000 – 1 500

24,5000 – 1 300

24,6000 – 4 000

24,7000 – 3 800

24,7000 – 30 000

24,7000 – 3 000

24,7000 – 99 999

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,8102 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4381 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.