Нацбанк запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках в 2020 году

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Национальный банк Украины в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“План инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода. Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)”, – говорится в сообщении.
В 2020 году Национальный банк также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.
В то же время с 1 июля 2020 в рамках проекта “сплит” Национальный банк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
В целом за 2019 год департамент выездных проверок банков НБУ провел 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.
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