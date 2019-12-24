Украинцы стали меньше интересоваться работой за границей - Нацбанк

По данным анализа, который провели в Национальном банке Украины, заинтересованность украинцев в трудовой миграции за границу во второй половине 2019 года существенно снизилась.

Об этом сообщают в экспертной платформе НБУ по итогам анализа, проведенного в интернете.

Своего пика заинтересованность украинцев в выезде за границу достигла в марте 2019 года. С тех пор она снизилась на 10,4%.

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«Прежде всего снижается крупнейший компонент индекса (миграционных настроений – ред.) – заинтересованность работать в Польше», сообщают в Нацбанке.

Такое снижение там связывают с тем, что разрыв между размерами зарплаты в Украине и Польше сокращается (в частности из-за падения курса валют и роста платежеспособности украинских зарплат).

«С другой стороны, растет заинтересованность в работе в Германии из-за распространения новостей об упрощении процедуры трудоустройства в этой стране для работников из стран, не являющихся членами ЕС», – добавляют в Нацбанке.

Проведенное исследование основывается на анализе трендов в интернет-поиске, в частности Google Trends. В Нацбанке отмечают, что это исследование не отражает реальное количество трудовых мигрантов, выехавших из Украины, однако показывает заинтересованность украинцев в миграции.