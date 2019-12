Mercedes-AMG готовит гибридный спортивный хэтчбек (видео)

Компания Mercedes показала в новогоднем видео топовую версию четырехдверного спортивного автомобиля AMG GT 73.

Премьера флагманского спорткара состоится в 2020 году, возможно, уже весной.

Глава AMG Тобиас Мерс ранее уже заявил о намерении запустить подобный автомобиль в серию, а теперь производитель подтвердил эти планы, опубликовав предновогодний тизер. В ролике появляется закамуфлированный «зад» нового Mercedes-AMG GT 73 и надпись «Мы определяем будущее производительности» (We define the future of performance).

Новинка получит индекс GT 73, то есть будет позиционироваться на ступеньку выше 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Если судить по вышеупомянутому концепту, совокупная мощность 4,0-литрового V8 и электромотора должна превысить 800 л. с.

До 100 км/ч такой гибрид будет разгоняться за неполных 3 секунды. Выйдя на рынок, он сможет составить конкуренцию 680-сильному Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, который набирает сотню за 3,4 секунды.

Дата премьеры Mercedes-AMG GT 73 еще не объявлена. Вполне вероятно, что спортгибрид покажут уже весной на автосалоне в Женеве и начнут продавать во второй половине года.