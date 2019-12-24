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С 1 января 2020 года состоится повышение пенсий для отдельных категорий

С 1 января 2020 года состоится повышение пенсий для отдельных категорий

С 1 января 2020 года увеличится минимальный размер пенсий для лиц, которые достигли 65 лет и имеющих длительный страховой стаж.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области

“Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” предусмотрен рост минимальной заработной платы в 2020 году до уровня 4723 грн. В связи с этим, с 1 января 2020 года будет пересчитан минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин”, – говорится в сообщении.

Как изменится минимальный размер пенсии по возрасту:

  • размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц в размере 40 процентов от новой величины минимальной заработной платы, с 1 января 2020 года увеличится до 1889,20 грн;

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  • перерасчет пенсий будет осуществляться автоматизированным способом по материалам пенсионных дел.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Пенсионерам, которые достигнут 65-летнего возраста в 2020 году, такие перерасчеты будут производиться со дня достижения соответствующего возраста при наличии у них необходимого страхового стажа.

Справка Finance.ua:

  • Для прогнозного расчета будущей пенсии можно использовать электронный сервис – “Пенсионный калькулятор”.
  • Сервис доступен в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Доступ к сервису на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи (ранее – ЭЦП).

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По материалам Finance.UA
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