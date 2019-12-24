0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

Кабмин подготовит новый макропрогноз в начале 2020 для пересмотра бюджета

Кабмин подготовит новый макропрогноз в начале 2020 для пересмотра бюджета

Кабинет министров Украины подготовит новый макроэкономический прогноз в начале 2020 года и предложит Верховной Раде внести изменения в бюджет-2020.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

По его словам, подготовка нового прогноза обусловлена меняющейся макроэкономической ситуацией.

“Угрозы никакой мы не видим. Макроэкономическая ситуация постепенно меняется и ее просто нужно будет учитывать. Мы в начале следующего года подготовим еще один макроэкономический прогноз… То же самое будет в следующем году. Мы пересмотрим и откорректируем макроэкономический прогноз и на его базе предложим Раде внести изменения в бюджет”, – сказал премьер-министр.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.