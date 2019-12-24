Кабмин подготовит новый макропрогноз в начале 2020 для пересмотра бюджета

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Кабинет министров Украины подготовит новый макроэкономический прогноз в начале 2020 года и предложит Верховной Раде внести изменения в бюджет-2020.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
По его словам, подготовка нового прогноза обусловлена меняющейся макроэкономической ситуацией.
“Угрозы никакой мы не видим. Макроэкономическая ситуация постепенно меняется и ее просто нужно будет учитывать. Мы в начале следующего года подготовим еще один макроэкономический прогноз… То же самое будет в следующем году. Мы пересмотрим и откорректируем макроэкономический прогноз и на его базе предложим Раде внести изменения в бюджет”, – сказал премьер-министр.
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