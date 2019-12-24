Кабмин отменяет "зарплатное рабство": деньги можно будет получать на карту любого банка

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Кабинет Министров Украины принял решение предоставить украинцам право свободно решать, на карту какого банка они хотят получать заработную плату, социальные выплаты или пенсии.
Соответствующее постановление правительство приняло 27 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.
“Отныне деньги можно будет получать на карту любого банка, а не только там, где работодатель оформил “зарплатный проект””, – говорится в сообщении.
Правительство сняло ограничения относительно перечня банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.
По его словам, это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.
Как это будет действовать – работник должен будет указать бухгалтеру свой IBAN (IBAN — это номер счета, как в Европе, который у нас был введен в этом году), а бухгалтер формирует ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, обслуживающий предприятие, автоматически раскидывает деньги, куда надо.
Что это даст – украинцы получат больше свободы и лучший сервис. С другой стороны, банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.
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