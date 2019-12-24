3а 11 месяцев строительная отрасль выросла на 21,3 %

По итогам 11 месяцев рост строительной отрасли в Украине составил 21,3%.

Об этом написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.

“По итогам 11 месяцев рост – 21,3% – это хорошие показатели! По итогам января-октября индекс строительной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 121,3%”, – написал Парцхаладзе.

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Как отмечается, индекс строительства зданий – 116,8%, из них жилых – 102%, нежилых – 130,5%; индекс строительства инженерных сооружений – 125,5%.

Всего выполнено строительных работ на 150,1 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 75,2% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 16,9% и 7,9% соответственно.

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