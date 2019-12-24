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Кабмин отменил ограничение монетизации льгот на коммуналку

Кабмин отменил ограничение монетизации льгот на коммуналку

Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

Что изменилось:

  • с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября.

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В случае подачи заявления после 15 октября (15 мая) в течение отопительного (неотопительного) сезона льгота предоставляется в денежной наличной форме путем перечисления денежных средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления”.

Напомним, 13 декабря, Минсоцполитики инициировало изменения, которые позволят льготникам переходить на наличную форму на протяжении всего отопительного сезона, а не ограничиваться датой до 15 октября.

Справка Finance.ua

С 1 октября 2019 года действуют две модели монетизации:

  • безналичная форма (денежные средства перечисляются на персональный аккаунт получателя в АО “Ощадбанк”, откуда направляются только на оплату жилищно-коммунальных услуг);
  • наличная форма (наличность выплачивается непосредственно получателю).

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По материалам Finance.UA
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