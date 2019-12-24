Деньги каждому : в "Слуге народа" рассказали, как хотят платить за землю

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Народные депутаты от “Слуги народа” зарегистрировали законопроект, которые предлагает денежную компенсацию за отказ от права каждого украинца на землю.
Об этом говорится в законопроекте №2616.
В законопроекте указано, что если человек отказывается от земельного участка, он имеет право на компенсацию.
Каждый украинец может бесплатно получить землю, это право прописано в статье 121 Земельного кодекса Украины, гражданин получает его с 18 лет. В общей сложности можно приватизировать 2,28 га.
В “Слуге народа”, тем временем, отмечают, что указанным правом пользуются очень немногие.
“Реализовать указанное право на практике и получить при жизни земельные участки хотя бы одного-двух видов удается лишь незначительному количеству граждан. Большое число людей вообще не знает о таких положениях Земельного кодекса Украины. Немногие знают, но не пытаются использовать свое право, поскольку не верят в реальную возможность этого. Зато другие, имея повышенные “возможности”, используют такое право в полном объеме и получают все шесть участков”, – говорится в пояснительной к проекту закона.
Чтобы получить компенсацию, нужно будет написать заявление в местные органы власти, говорится в законопроекте. Получить возмещение можно будет за отказ от права на один из участков земли, или даже за отказ от всех. Сумма будет зависеть от рыночной стоимости земли, а также от целевого назначения участка и региона, где он находится.
А вот платить компенсацию придется территориальным громадам. Местные власти должны будут закладывать каждый год бюджет на возмещения. При этом никаких требований к размеру бюджета нет – это уже на усмотрение местных властей.
Очевидно, желающих получить деньги вместо земли будет много. В проекте это предвидели. Кто получит компенсацию – решит жеребьевка.
“Это значительно уменьшит возможности для коррупционных правонарушений, связанных с выделением земли, поскольку предоставит людям больше возможностей для реализации своих прав законным способом”, – комментируют авторы законопроекта свою инициативу в пояснительной записке.
Юрист Юрий Грек, напротив, считает, что взяточничество усилится. Если закон примут, украинцы станут в очередь за компенсацией. А бюджеты на возмещения ограничены. Вполне вероятно, что чиновники будут “просить” долю за выплаты.
“Механизм возмещения плохо прописан. Человеку надо идти к чиновнику и писать заявление – это уже коррупционный риск. Если государство взяло курс на цифровизацию, то нужно сделать весь процесс электронным. Еще непонятна ситуация с бюджетом. В законопроекте говорится, что местные органы власти сами определяют его. То есть, это может быть и одна гривня, тогда можно будет всем отказывать”, – замечает юрист.
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