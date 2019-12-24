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Правительство одобрило законопроект о труде

Правительство одобрило законопроект о труде

Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект о труде.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания 27 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

По его словам, обновленное трудовое законодательство должно способствовать развитию и появлению новых рабочих мест в Украине. В частности, в своей программе действий правительство планировало создать 1 миллион новых рабочих мест в течение следующих 5 лет.

Законопроект предусматривает:

  • сохранение и расширение социальных прав работников;
  • увеличение количества легальных рабочих мест;

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  • равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
  • повышение доходов работников по всей Украине;
  • гармонизация украинского законодательства с европейским.

«Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива – это о лучшей работе, более высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого», – написал Гончарук.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, количество безработного населения в Украине в третьем квартале 2019 года составило 1,3 млн человек.
  • Средняя зарплата в октябре 2019 года составила 9556,37 грн.
  • По мнению Тимофея Милованова, если украинские зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее, чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты поляков.

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По материалам Finance.UA
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