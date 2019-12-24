Правительство одобрило законопроект о труде

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Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект о труде.
Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания 27 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.
По его словам, обновленное трудовое законодательство должно способствовать развитию и появлению новых рабочих мест в Украине. В частности, в своей программе действий правительство планировало создать 1 миллион новых рабочих мест в течение следующих 5 лет.
Законопроект предусматривает:
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«Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива – это о лучшей работе, более высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого», – написал Гончарук.
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