Турция поднимает минимальную зарплату на 15%

Минимальная заработная плата Турции, которую получает почти треть работающего населения страны, к 2020 г. вырастет на 15%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявил министр труда страны Зехра Зумрут Сельчук, чистая месячная минимальная заработная плата в следующем году составит 2325 лир ($392) по сравнению с 2021 лирой в 2019 г. Чиновники сравнивают этот показатель с неуклонно снижающимся уровнем инфляции: если в конце 2018 г. после валютного шока он составил 25%, то в ноябре этого года – 10,56%.

Спад в экономике, сопровождаемый ростом инфляции в 2018 г., стал основным негативным фактором, ударившим по позициям правящей партии Турции на муниципальных выборах в начале этого года. Наибольшие потери она понесла в центральных районах Стамбула и в Анкаре.

Согласно исследованию Конфедерации прогрессивных профсоюзов Турции около 10 млн рабочих – почти треть рабочей силы в 33 млн человек – получают минимальную заработную плату или чуть выше этого. При этом ее уровень, безусловно, оказывает гораздо более широкое влияние.

“Это базовая зарплата для всех работников, – пояснил агентству академик факультета экономики Стамбульского университета Мурат Бирдал. – За последний год заработная плата серьезно снизилась из-за потери покупательной способности. А изменения, которые претерпевает инфляция, означают, что рабочие пострадали сильнее, чем это демонстрируют официальные цифры”.

В начале декабря глава турецкой Конфедерации труда Эргун Аталай потребовал ежемесячную чистую минимальную заработную плату в размере 2578 лир. 20 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что “сделает шаг”, который порадует как рабочих, так и работодателей.

По последним официальным данным, около 4,6 млн человек в Турции являются безработными. Уровень безработицы в несельскохозяйственном секторе составляет 16,4%, а уровень безработицы среди молодежи – 26,1%.