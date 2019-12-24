2019-й стал лучшим годом для Apple за последние десять лет, акции компании установили новый рекорд

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В первый рабочий день после Рождества акции Apple выросли на 1,6%, достигнув максимума в серии рекордных показателей. Во многом благодаря тому, что продукция компании пользовалась и продолжает пользоваться особым спросом в праздничный сезон. Тем самым Apple заканчивает год с лучшими показателями за десятилетие.
В этом году новогоднее «ралли» (быстрый и сильный взлёт котировок) способствовало росту капитализации компании на 80%, добавив к рыночной стоимости около $530 млрд. 10 лет назад Apple закрыла 2009 год с ежегодным ростом почти на 150%, с того момента, как цена акций начала восстанавливаться после финансового кризиса. В текущем году компания превзошла таких техногигантов, как Microsoft (+ 55% по итогам года) и Amazon (+ 23% по итогам года).
В самом начале 2019 года Apple впервые за почти два десятилетия снизила прогноз по доходам. Эта вызвало массовый сброс акций, но они быстро восстановились в цене и продолжили рост в течение года. Тем не менее угроза торговой войны с Китаем, отсутствие чёткой стратегии в сфере 5G и замедление продаж iPhone сказались на общем настроении. Недавние признаки ослабления торговой напряжённости между США и Китаем обеспечили стабильное макроэкономическое положение для Apple.
Положительное влияние на финансовое состояние Apple оказал выход компании на рынок потокового вещания с сервисом Apple TV+, а также запуск игрового сервиса по подписке Apple Arcade. Уолл-стрит с нетерпением ожидает выхода iPhone 5G в 2020 году и всё более оптимистично оценивает его потенциал. Средняя цена акции компании составляет около $268. В целом эксперты позитивно настроены по отношению к Apple, и большинство из них рекомендуют инвесторам покупать акции компании. В конце января будут опубликованы предварительные результаты первого квартала, аналитики ожидают роста прибыли Apple более чем на 8%, наряду с ростом выручки на 4,5%.
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