В Укртелекоме с 1 января откажутся от устаревших услуг

С 1 января ПАО “Укртелеком” прекратит предоставлять некоторые услуги, которые называет “устаревшими”. Это параллельные телефонные аппараты у разных абонентов и некоторые другие услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укртелекома”.

“С 1 января 2020 года ПАО «Укртелеком» прекращает предоставление устаревших услуг пользование параллельным телефонным аппаратом у различных абонентов, телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном для абонентов (физических лиц)”, – говорится в сообщении.

В дальнейшем абонентам, которые пользовались этими услугами, фиксированная телефонная связь будет предоставляться на условиях тарифного плана «Простой».

Для абонентов (физических лиц), которые пользуются основным параллельным телефонным аппаратом (у разных абонентов), перевод телефонного номера произойдет после 1 января без изменения номера телефона.

Абонентов (физических лиц), которые пользуются дополнительным параллельным телефонным аппаратом (у разных абонентов), телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном, дополнительно поинформируют о замене номера телефона в счетах за телекоммуникационные услуги за ноябрь 2019 года.