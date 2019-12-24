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Верховный Суд подтвердил законность вывода с рынка банка "Михайловский"

Верховный Суд подтвердил законность вывода с рынка банка "Михайловский"

24 декабря 2019 года Верховный Суд завершил рассмотрение дела по иску собственника ПАО «Банк Михайловский» ООО «Экосипан» и принял решение, которым кассационную жалобу владельца банка оставил без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции об отказе в иске – без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Киевский апелляционный административный суд своим постановлением от 7 августа 2017 года (по делу №826/15961/16) отменил решение предыдущей инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Экосипан» к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (третьи лица – ПАО «Банк Михайловский», общественная организация «Союз вкладчиков Михайловского») о признании противоправными и отмене решений о признании банка неплатежеспособным, введении временной администрации, отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Своим решением от 24.12.2019 Верховный Суд поставил точку в многолетней судебной тяжбе, признав правомерными решения Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов о признании неплатежеспособным и ликвидации ПАО «Банк Михайловский». Решение Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Справка Finance.ua:

  • 23 мая 2016 г. Нацбанк признал ПАО «Банк Михайловский» неплатежеспособным, после чего Фондом гарантирования вкладов была введена временная администрация и начата процедура вывода банка с рынка.
  • 12 июля 2016 г. Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, в исполнение которого Фондом гарантирования вкладов была начата процедура его ликвидации.
  • По итогам инвентаризации активов ПАО «Банк Михайловский» установлено, что он не способен удовлетворить даже 5% требований своих кредиторов, как следствие, является полностью неплатежеспособным.
  • С начала процедуры вывода ПАО «Банк Михайловский» с рынка Фонд возместил 2,5 млрд грн вкладчикам и лицам, которые по закону приравнены к вкладчикам как пострадавшие от злоупотреблений в сфере банковских и других финансовых услуг.
По материалам ФГВФЛ
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