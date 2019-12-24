Верховный Суд подтвердил законность вывода с рынка банка "Михайловский"

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24 декабря 2019 года Верховный Суд завершил рассмотрение дела по иску собственника ПАО «Банк Михайловский» ООО «Экосипан» и принял решение, которым кассационную жалобу владельца банка оставил без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции об отказе в иске – без изменений.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Киевский апелляционный административный суд своим постановлением от 7 августа 2017 года (по делу №826/15961/16) отменил решение предыдущей инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Экосипан» к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (третьи лица – ПАО «Банк Михайловский», общественная организация «Союз вкладчиков Михайловского») о признании противоправными и отмене решений о признании банка неплатежеспособным, введении временной администрации, отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
Своим решением от 24.12.2019 Верховный Суд поставил точку в многолетней судебной тяжбе, признав правомерными решения Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов о признании неплатежеспособным и ликвидации ПАО «Банк Михайловский». Решение Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.
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