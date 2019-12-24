LG анонсировала гаджет для выращивания растений (фото)

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Порой компании выпускают поистине необычные и даже странные гаджеты. Одним из них стал пока что неназванный прибор от LG, предназначенный для создания небольшого огорода в домашних условиях.
Прибор, названия которому LG пока ещё не дала, внешне напоминает холодильник. При желании его даже можно встроить в шкаф, чтобы скрыть присутствие устройства в интерьере. Внутри у него несколько полок, на которые помещаются растения.
Те, кто имел дело с огородом или хотя бы домашними растениями, знают, что для нормального роста и развития зелени необходимы подходящие климатические условия и уход. Как раз эту проблему и решает гаджет LG. Внутри него создаётся идеальная обстановка для жизни растений. Это достигается путём регуляции светодиодной подсветки, циркуляции воздуха и контроля за подачей воды — всё это автоматически настраивается в соответствии с температурой, временем суток и другими условиями.
Подача воды рассчитывается таким образом, чтобы предотвратить появление неприятных запахов и плесени внутри шкафа. Кроме того, предусмотрено мобильное приложение, через которое можно следить за состоянием растений внутри и получать рекомендации по уходу за ними.
Дополнительные подробности об устройстве будут объявлены на CES 2020.
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