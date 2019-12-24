Alibaba стала самой дорогой азиатской компанией

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Китайский интернет-гигант Alibaba стал крупнейшей по капитализации компанией Азии, а в мире она занимает седьмое место по стоимости.
Как сообщает Nikkei Asian Review, по состоянию на 20 декабря 2019 года капитализация компании выросла на 60% по сравнению с аналогичной датой 2018 года — до $570 млрд.
Среди мировых компаний по стоимости Alibaba находится между американскими Facebook, которая оценивается в $588 млрд, и Berkshire Hathaway, стоимость которой составляет $554 млрд.
Напомним, крупнейшей по капитализации компанией в мире является саудовская нефтяная Saudi Aramco. Торги ее акциями начались 11 декабря, компания оценивается в $1,89 трлн.
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