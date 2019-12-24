0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Alibaba стала самой дорогой азиатской компанией

Alibaba стала самой дорогой азиатской компанией

Китайский интернет-гигант Alibaba стал крупнейшей по капитализации компанией Азии, а в мире она занимает седьмое место по стоимости.

Как сообщает Nikkei Asian Review, по состоянию на 20 декабря 2019 года капитализация компании выросла на 60% по сравнению с аналогичной датой 2018 года — до $570 млрд.

Среди мировых компаний по стоимости Alibaba находится между американскими Facebook, которая оценивается в $588 млрд, и Berkshire Hathaway, стоимость которой составляет $554 млрд.

Напомним, крупнейшей по капитализации компанией в мире является саудовская нефтяная Saudi Aramco. Торги ее акциями начались 11 декабря, компания оценивается в $1,89 трлн.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.