Государство в 2019 году профинансировало ВСУ почти на 17 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государство профинансировало нужды Вооруженных Сил Украины в 2019 году почти на 17 млрд гривен. Об этом на брифинге по оборонным закупкам рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.
“В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн на все. Этот финансовый ресурс государством профинансирован для нужд Вооруженных Сил в полном объеме на 100%. Успешность или эффективность нашего исполнения этого бюджета составляет 99,3%, 0,7 % – это те контракты по которым продолжается изучение состояния дел, принимая во внимание риски, которые должны быть нейтрализованы”, – сказал Петренко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей - экономистВчера, 17:10 - 2162 26
Кабмин: Тарифы на тепло снизят на 30%8 ч. назад - 1823 8
40% работодателей говорят о пробелах в навыках выпускников вузов - Новосад8 ч. назад - 889 4
Минэкономики создало штаб для борьбы с падением промышленности2 ч. назад - 338 3
ПФУ увеличил выплату пенсий6 ч. назад - 1088 3
Эксперты ICU дали прогноз по курсу гривны на 2020 годВчера, 21:01 - 6196 1
Как рассчитывать трудовой стаж для отпусков9 ч. назад - 5454
Работникам "Укрпошты" будут платить зарплаты по-новому7 ч. назад - 2838 2
Гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей - экономистВчера, 17:10 - 2162 26
В столице в следующем году достроят Шулявский путепровод и Подольский мостВчера, 18:12 - 1948 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)Позавчера, 15:44 - 1433 5
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1880 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1580
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1566
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4556 3