Гончарук обьяснил, почему сбережения людей в валюте не очень хорошо влияют на экономику

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Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте – это не очень хорошо влияет на экономику Украины.
Об этом заявил в эфире одного из каналов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“Конечно, в нормальных условиях украинская национальная валюта будет укрепляться. Нужно еще помнить, что традиционно, исторически у нас значительную часть сбережений люди делали в долларах. Ну, то есть поменять доллар, отложить – и это способ хранить деньги. Это не очень хорошо для экономики, если значительная часть сбережений населения… в иностранной валюте. Дедолларизация экономики – это, на самом деле, ее оздоровление определенной мере. Поэтому доверие к национальной валюте имеет много положительных результатов”, – сказал Гончарук.
По его словам, нужно с этим бороться, нужно просто понимать, кто от этого проиграет, и грамотной, взвешенной государственной политикой их поддерживать.
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