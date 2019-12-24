«Укравтодор» устанавливает на технику GPS-маячки, чтобы следить за уборкой снега

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На дорожную технику “Укравтодора” устанавливают GPS-трекеры для контроля за уборкой снега на дорогах зимой. Об этом сообщается на сайте Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Сейчас к навигации подключили 500 единиц техники во всех областях Украины. Как пояснили в “Укравтодоре”, это позволит улучшить контроль за содержанием дорог зимой. Так, трекеры помогут отслеживать в режиме реального времени, где работает техника, вышла ли она вообще на тот или иной участок дороги для уборки или же посыпки. Как рассказал глава “Укравтодора” Александр Кубраков, планируют ввести штрафы в случае выявления недобросовестной работы подрядчиков.
При этом отмечается, что немало подрядчиков идею о GPS-маячках не одобрили. Это, подчеркивает Кубраков, тормозит оснащение трекерами всей техники. Однако глава “Укравтодора” заверил, что процесс установки маяков вскоре завершится и систему GPS-контроля за уборкой дорог смогут протестировать этой зимой.
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