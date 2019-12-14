Зарплаты прокуроров обновленной ГПУ вырастут от 50 до 75% — Рябошапка

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Заработная плата у прокуроров Генпрокуратуры после прохождения аттестации и соответствующих постановлений Кабинета Министров будет существенно повышена.
Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
“Благодаря правительству, зарплаты прокуроров существенно повышаются, где-то от 50 до 75 процентов. Пока постановления уже приняты, они оформляются в Секретариате Кабмина. Я думаю, они скоро будут опубликованы, и вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие зарплаты”, – сказал Рябошапка.
Он отметил, что уровень зарплат прокуроров ГПУ после аттестации пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институциях, поскольку они “специализированные и имеют немного другие гарантии защиты, в том числе и заработные платы”.
“Но это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у других органов досудебного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ”, – подчеркнул Рябошапка.
По его словам, предполагается, что будет совсем другая система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия.
“По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки, соответственно, будут применяться и премирования, и так называемые бонусы. То есть не так, как сейчас — всем подряд одинаковая ставка, условно говоря, 100 процентов, а соответственно тому, кто и что сделал. И будут другие дополнительные гарантии, связанные в том числе и с прохождением карьеры, которая основывается на результатах справедливой оценки работы”, – добавил генпрокурор.
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