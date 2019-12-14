0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Зарплаты прокуроров обновленной ГПУ вырастут от 50 до 75% — Рябошапка

Зарплаты прокуроров обновленной ГПУ вырастут от 50 до 75% — Рябошапка

Заработная плата у прокуроров Генпрокуратуры после прохождения аттестации и соответствующих постановлений Кабинета Министров будет существенно повышена.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

“Благодаря правительству, зарплаты прокуроров существенно повышаются, где-то от 50 до 75 процентов. Пока постановления уже приняты, они оформляются в Секретариате Кабмина. Я думаю, они скоро будут опубликованы, и вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие зарплаты”, – сказал Рябошапка.

Он отметил, что уровень зарплат прокуроров ГПУ после аттестации пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институциях, поскольку они “специализированные и имеют немного другие гарантии защиты, в том числе и заработные платы”.

“Но это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у других органов досудебного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ”, – подчеркнул Рябошапка.

По его словам, предполагается, что будет совсем другая система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия.

“По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки, соответственно, будут применяться и премирования, и так называемые бонусы. То есть не так, как сейчас — всем подряд одинаковая ставка, условно говоря, 100 процентов, а соответственно тому, кто и что сделал. И будут другие дополнительные гарантии, связанные в том числе и с прохождением карьеры, которая основывается на результатах справедливой оценки работы”, – добавил генпрокурор.

Справка Finance.ua:

  • Генеральный прокурор Руслан Рябошапка объявил о запуске реформы Генпрокуратуры после принятия 19 сентября соответствующего закона. Реформа ведомства началась с аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры и включала в себя проверку прокуроров и создание Офиса генерального прокурора.
  • В “Голосе Украины” 23 декабря был опубликован приказ за подписью Рябошапки, в котором отмечается, что Офис генпрокурора заработает 2 января 2020 года.
  • Аттестация работников региональных и местных прокуратур начнется в 2020 году. Процедуру переаттестации прокуроров планируют завершить до 1 сентября 2020 года.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ГПУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.