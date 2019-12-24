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Reebok выпустит серию кроссовок в стиле «Том и Джерри» (фото)

Reebok выпустит серию кроссовок в стиле «Том и Джерри» (фото)

Всемирно известный бренд спортивной одежды Reebok решил порадовать поклонников культового мультфильма “Том и Джерри”, поэтому создал коллекцию с любимыми персонажами. Об этом сообщает издание Shoes-report.

Известно, что купить одежду с изображением Тома и Джерри можно будет после 15 февраля 2020 года. Коллекция будет доступна онлайн, а также в нескольких фирменных магазинах компании, стоимость кроссовок будет стартовать от 100 долларов.

В нее вошли футболки, куртки, свитшоты, на которых изображены мультяшные герои. Большое внимание бренд уделил созданию кроссовок в стиле “Тома и Джерри”, которые могут приобрести как взрослые, так и дети.

Модель, посвященная неугомонному коту, будет в сером цвете с желтыми вставками, она покрыта искусственным мехом, неопреном (нетканым материалом из каучука) и кожей.

Также Reebok создал кроссовки в стиле мультсериала в целом для тех, кто не хочет выбирать между персонажами. Они будут выпущены в двух вариантах – с изображением Тома и Джерри, также на них будет логотип мультфильма.

По материалам Комментарии
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