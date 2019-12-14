"Любят шару": глава "Укрэнерго" указал украинцам на нюанс с тарифами

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Украинцы не хотят платить за коммунальные услуги по рыночной стоимости, что не совместимо со стремлением жить в европейском сообществе.
Об этом заявил руководитель “Укрэнерго” (компания-оператор энергосистемы Украины) Всеволод Ковальчук.
По его словам, желание “шары” присуще ментальности многих народов, в том числе и украинского. По его мнению, этому способствует беспредел, продолжающийся в стране десятилетиями.
“И отсутствие справедливого суда, отсутствие справедливого наказания и при этом отсутствие отплаты за какие-то положительные вещи. Это все деморализует нацию”, – сказал Ковальчук.
Он провел параллель с пенсиями – мало кто в Украине хочет платить налоги, но кто угодно ответит, что хочет получать большую пенсию. При этом он добавил, что знает случаи, когда махинациями со “скручиванием” счетчиков занимались люди, которые сами связаны с энергетикой.
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