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"Любят шару": глава "Укрэнерго" указал украинцам на нюанс с тарифами

"Любят шару": глава "Укрэнерго" указал украинцам на нюанс с тарифами

Украинцы не хотят платить за коммунальные услуги по рыночной стоимости, что не совместимо со стремлением жить в европейском сообществе.

Об этом заявил руководитель “Укрэнерго” (компания-оператор энергосистемы Украины) Всеволод Ковальчук.

По его словам, желание “шары” присуще ментальности многих народов, в том числе и украинского. По его мнению, этому способствует беспредел, продолжающийся в стране десятилетиями.

“И отсутствие справедливого суда, отсутствие справедливого наказания и при этом отсутствие отплаты за какие-то положительные вещи. Это все деморализует нацию”, – сказал Ковальчук.

Он провел параллель с пенсиями – мало кто в Украине хочет платить налоги, но кто угодно ответит, что хочет получать большую пенсию. При этом он добавил, что знает случаи, когда махинациями со “скручиванием” счетчиков занимались люди, которые сами связаны с энергетикой.

По материалам РБК-Украина
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