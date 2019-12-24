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В правительстве планируют снизить уровень безработицы на четверть до 2022 года

В правительстве планируют снизить уровень безработицы на четверть до 2022 года

Кабинет Министров Украины ожидает, что уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% к 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает пресс-служба министерства.

“Мы ожидаем, что благодаря выполнению Основных направлений реализации государственной политики в сфере занятости населения мы сократим уровень безработицы до 6%, уменьшим объем неформальной занятости населения, а также количество граждан, занятых экономической деятельностью, в возрасте 15 – 70 лет в 2022 году до 60,7%”, – отметил Тимофей Милованов.

Министерство определило несколько приоритетных направлений реализации государственной политики в сфере занятости населения:

  • развитие национальной экономики как основы для обеспечения продуктивной занятости и создания новых рабочих мест;
  • стимулирование развития предпринимательства и самозанятости;

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  • обеспечение создания достойных условий труда и детенизация отношений в сфере занятости населения;
  • развитие системы профессионального (профессионально-технического) образования и обеспечение создания условий для профессионального обучения в течение жизни;
  • обеспечение развития инклюзивного рынка труда. Содействие занятости молодежи;
  • реформирование государственной службы занятости и обеспечение инновационного развития услуг на рынке труда;
  • обеспечение реализации эффективной государственной политики в сфере трудовой миграции.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Минэкономики сообщали, что количество безработных в Украине достигает 1,5 миллиона человек.
  • По данным Госстата, количество безработного населения в Украине в третьем квартале 2019 года составило 1,3 млн человек, что на 100 тыс. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
  • Средняя зарплата в октябре 2019 года составила 9556,37 грн.

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По материалам Finance.UA
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