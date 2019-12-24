В правительстве планируют снизить уровень безработицы на четверть до 2022 года

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Кабинет Министров Украины ожидает, что уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% к 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает пресс-служба министерства.
“Мы ожидаем, что благодаря выполнению Основных направлений реализации государственной политики в сфере занятости населения мы сократим уровень безработицы до 6%, уменьшим объем неформальной занятости населения, а также количество граждан, занятых экономической деятельностью, в возрасте 15 – 70 лет в 2022 году до 60,7%”, – отметил Тимофей Милованов.
Министерство определило несколько приоритетных направлений реализации государственной политики в сфере занятости населения:
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