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Ковальчук назвал три главные проблемы рынка электроэнергии

Ковальчук назвал три главные проблемы рынка электроэнергии

Руководитель “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук назвал топ-три проблемы рынка электроэнергии.

Ковальчук отметил, что проблемы возникли до внедрения нового рынка. И главной проблемой нового рынка электроэнергетики является то, что топ-три проблемы не были устранены до его запуска.

“Проблема номер один – высочайшая степень концентрации рыночной власти в руках нескольких игроков. Это два крупнейших производителя электрической энергии – государственный “Энергоатом” и ДТЭК Ахметова”, – рассказал он.

Второй проблемой руководитель “Укрэнерго” называет разницу в ценах на электрическую энергию между населением и промышленностью, “которая не позволяет рынку работать в полной мере на всех сегментах, добиваясь минимально возможной конкурентной цены для промышленности, и чтобы это давало стимул росту украинской экономики”.

“Третья проблема – вопросы коммерческого учета, за которые в нашей стране отвечают бывшие облэнерго, и которым невыгодно иметь хороший коммерческий учет, тоже не были решены к моменту запуска рынка. Мы сейчас теми или иными математическими алгоритмами эту проблему вылечили”, – отметил он.

По материалам РБК-Украина
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