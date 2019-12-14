Ковальчук назвал три главные проблемы рынка электроэнергии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Руководитель “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук назвал топ-три проблемы рынка электроэнергии.
Ковальчук отметил, что проблемы возникли до внедрения нового рынка. И главной проблемой нового рынка электроэнергетики является то, что топ-три проблемы не были устранены до его запуска.
“Проблема номер один – высочайшая степень концентрации рыночной власти в руках нескольких игроков. Это два крупнейших производителя электрической энергии – государственный “Энергоатом” и ДТЭК Ахметова”, – рассказал он.
Второй проблемой руководитель “Укрэнерго” называет разницу в ценах на электрическую энергию между населением и промышленностью, “которая не позволяет рынку работать в полной мере на всех сегментах, добиваясь минимально возможной конкурентной цены для промышленности, и чтобы это давало стимул росту украинской экономики”.
“Третья проблема – вопросы коммерческого учета, за которые в нашей стране отвечают бывшие облэнерго, и которым невыгодно иметь хороший коммерческий учет, тоже не были решены к моменту запуска рынка. Мы сейчас теми или иными математическими алгоритмами эту проблему вылечили”, – отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей - экономистВчера, 17:10 - 1802 23
Экономист рассказал о причинах и последствиях падения курса доллараВчера, 10:23 - 21892 5
Во сколько обойдется украинцам новогодний столВчера, 11:10 - 1953 5
40% работодателей говорят о пробелах в навыках выпускников вузов - Новосад5 ч. назад - 661 4
Когда рынок земли могут открыть для иностранцевПозавчера, 20:00 - 833 4
Эксперты ICU дали прогноз по курсу гривны на 2020 годВчера, 21:01 - 5368
Объем депозитов населения в банках (Белорусь, Польша)Вчера, 14:03 - 3397
Актуальные профессии будущего: На кого следует обучаться нашим детямВчера, 13:00 - 2670 1
Как рассчитывать трудовой стаж для отпусков5 ч. назад - 2534
В столице в следующем году достроят Шулявский путепровод и Подольский мостВчера, 18:12 - 1833 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)Позавчера, 15:44 - 1318 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1862 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1568
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1547
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 4523 3