Пешеход-нарушитель должен оплатить ремонт поврежденных авто

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Если ДТП произошло по вине пешехода, он должен оплатить ремонт поврежденных автомобилей.
Об этом свидетельствует заключение Верховного Суда от 20.11.2019 по делу №296/2509/16-Ц, пишет на странице в FACEBOOK Дорожный Адвокат.
“Все привыкли, что всегда виноват водитель и, как правило, все материальные и моральные проблемы по ДТП ложатся на водителя. Однако Верховный суд принял решение, которое возложило материальную ответственность именно на виновного пешехода”, – говорится в сообщении.
Ситуация, возникшая на дороге. Все началось с того, что водитель ехал, ничего не нарушая, на разрешающий сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, который с нарушением правил внезапно выбежал на дорогу. В результате данного ДТП пешеход получил телесные повреждения, а принадлежащий водителю автомобиль – механические повреждения. Учитывая то, что виноват в ДТП был пешеход, водитель подал в суд иск о взыскании с пешехода материального ущерба на восстановительный ремонт автомобиля.
Решение суда. Суд решил взыскать с пешехода 73 000 грн материального ущерба. Однако пешеход, привыкший к правилу “всегда виноват водитель”, не соглашался компенсировать стоимость ремонта автомобиля и оспаривал это судебное решение. Конечное решение по делу вынес Верховный суд, который сделал вывод, что при наличии в действиях пешехода, вследствие которых другим участникам дорожного движения был причинен имущественный вред, вины пешеход должен возместить сумму.
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Таким, образом, если ДТП произошло по вине пешехода, водитель имеет право на возмещение за счет пешехода ущерба на ремонт поврежденного автомобиля.
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