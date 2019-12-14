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В российском правительстве считают «каплей в море» $3 млрд, которые Газпром выплатит Нафтогазу

В российском правительстве считают «каплей в море» $3 млрд, которые Газпром выплатит Нафтогазу

В правительстве России считают «каплей в море» почти 3 миллиарда долларов, которые российский Газпром согласился выплатить украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс страны.

«Предположить, насколько кто выиграл (от нового соглашения о транзите. – Ред.) не может ни Украина, ни мы … 2,9 миллиарда долларов, которые мы заплатим в исполнение решения суда, которое уже вступило в силу, – это капля в море в сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть к России», – сказал он.

Напомним, Украина и Россия смогли договориться о продлении транзита российского газа по территории Украины. В итоговом протоколе, в частности, предусмотрено, что Россия выплатит Украине почти 3 миллиарда долларов, а Украина откажется от других исков.

В то же время в Нафтогазе допускают, что Россия может не выполнить свои обещания.

По материалам hromadske.tv
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