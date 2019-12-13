Марина Чикаловец: переход на IBAN. Ожидания и реальность

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Одно из важнейших изменений, которое принес нам 2019 год – переход на международный банковский счет стандарта IBAN. Предлагаю сегодня вспомнить в деталях, что удалось изменить в Украине благодаря этому стандарту.
Что такое IBAN?
IBAN (International Bank Account Number) – это система банковских счетов, широко используемая в странах Европы. Состоит из 29 символов, содержащих код страны, код банка и данные банковского счета.
Что ожидали от перехода на IBAN?
На официальном сайте Нацбанка Украины представлен большой перечень плюсов, которые имели целью оптимизировать банковские операции, улучшить жизнь бухгалтерам и операционистам банка.
Среди них:
- упрощение операций на перевод и получение денежных средств;
- избежание ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению обязательных данных для заполнения;
- идентификация плательщика и получателя средств и банка, который их обслуживает;
- применение QR-кодов, позволяющих на скорую руку проводить платежи (буквально одним сканированием) и обмениваться платежной информацией.
Что получили от перехода на IBAN?
В общем переходный период достаточно сложно дается как работникам банка, так и бухгалтерам на предприятиях. Например, случаются ошибки при написании номера IBAN, так как довольно сложно выверить все 29 символов, которые его образуют.
Первые недели перехода банковские системы давали сбой. Возможно, и сейчас не все они усовершенствовали свой софт. Однако, по сравнению с тем, что было, пока ситуация значительно улучшилась.
Сейчас большинство банков еще работает в режиме как получения платежей по счетам 2600, так и в формате IBAN.
С точки зрения потребителя, мне очень нравится использовать при расчетах систему QR-кодов – с их помощью расчеты за коммунальные услуги занимают менее минуты. Это еще быстрее и проще, чем традиционный способ оплаты, который предлагает Приват24 или другие сервисы.
А что дальше?
В НБУ уточняют, что перенос срока полного перехода на IBAN предусмотрен постановлением правления Нацбанка от 26.09.2019 г. №118, которое вступило в силу со 2 октября 2019 года.
Нацбанк перенес полный переход на международные номера банковского счета IBAN до 12 января 2020 года. То есть до этой даты банки будут принимать в работу документы на перевод средств, в которых заполнены “Код банка” и “Счет”, или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года – только счет по стандарту IBAN.
При этом НБУ отмечает, что с 5 августа банки открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно изменяют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Марина Чикаловец, руководитель отдела СПД Smart Solutions
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