Правительство выберет 10 городов, в которых утеплят тысячу многоэтажек

В следующем году Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 пилотных городов, в которых за год должны быть утеплены 1 тыс. домов. В бюджете на это предусмотрено 6,8 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на заседании Совета развития регионов и общин.

“Раньше Фонд энергоэффективности был задизайнен так, чтобы ожидать заявки снизу. Чтобы люди собрались, решили и работали по принципу bottom-up. Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, запускаем параллельный инструмент – top-down”, – сказал премьер.

По его словам, целью на 2020 год является термомодернизация 1 тыс. многоэтажек. Для этого должны выбрать 10 пилотных городов, в которых местная власть будет оказывать поддержку ОСМД, которые намерены получить гранты Фонда энергоэффективности.

Министр развития общин Алена Бабак отметила, что муниципалитеты станут третьей стороной в отношениях между Фондом энергоэффективности и ОСМД. Для этого местные власти должны создать или выбрать уже существующее коммунальное предприятие, которое станет посредником между Фондом и ОСМД.

“Такое коммунальное предприятие фактически будет помогать ОСМД контактировать с Фондом энергоэффективности, подавать заявку, проходить технический аудит зданий и получение проектной документации, даже брать на себя кредит в банке под муниципальную гарантию”, – заявила Бабак.

По ее словам, с сентября 2019 года лишь 18 объединений совладельцев подали заявки в Фонд энергоэффективности. Это создает риск, что предусмотренные 6,8 млрд грн на энергомодернизацию в 2020 году могут быть потрачены не полностью. Поэтому принято решение о привлечении к процессу муниципалитетов.

Бабак отметила, что с января 2020 года правительство планирует начать отбор муниципалитетов для пилотных проектов. До марта следующего года все процедуры Фонда энергоэффективности должны быть усовершенствованы, чтобы коммунальные предприятия имели право обращаться в Фонд от имени ОСМД.

“Март-июль должны проходить подготовительные процессы: общее собрание, энергоаудит, проектная документация, заключение договоров между ОСМД и коммунальными предприятиями, представление заявок в Фонд.

Август-ноябрь мы могли бы говорить о внедрении проектов в городах. Опыт показывает, что с июля по ноябрь можно проводить масштабную термомодернизацию отдельных домов. В декабре мы бы видели, что Фонд верифицировал эти проекты и уже выплачивал бы гранты”, – заявила Бабак.

Гончарук отметил, что по расчетам правительства платежка в термомодернизованных домах может быть ниже на сумму до 60%.