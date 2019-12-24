НДФЛ, ЕСВ и военный сбор объединят в один налог - Гетманцев

В следующем году депутаты намерены начать подготовку к налоговой реформе. В первую очередь решили взяться за реформирование налогообложения доходов граждан.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью порталу «Минфин».

«Мы пока обсуждаем ядро налоговой реформы – изменение налогообложения доходов. Самые главные моменты – это объединение НДФЛ (налог на доходы физических лиц), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора в единый налог», — сообщил депутат.

Сейчас действует единая ставка налога на доходы граждан в размере 18%. По словам Гетманцева, вместо нее планируют ввести несколько: базовую, повышенную и пониженную.

Точные размеры ставок пока не известны. Окончательные расчеты сейчас делают в Министерстве финансов. «Могу сказать лишь, что шкала не будет плоской, будет пропорция. Минимальная ставка составит 15%», – уточнил Гетманцев.

Финалом налоговой реформы должно стать введение в Украине всеобщего декларирования. Оно не будет обязательным для всех, но украинцы сами будут в нем заинтересованы.

«Если вы платите налог по обычной, базовой ставке, можете не подавать декларацию. Но если вы ее подадите, вам пересчитают налог по минимальной ставке и государство вернет вам расписку в налоге и, возможно, выплатит кешбек. Мы также хотим использовать практику, которая есть в зарубежных странах. Вычитать из дохода расходы на аренду жилья, лечение, содержание пожилых родителей старше 80 лет, на отдых в Украине. Наша задача – максимально приблизить доход к чистому доходу, т.е. к реальному объекту налогообложения», – объяснил глава налогового комитета.