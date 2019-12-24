Экономист рассказал, за счет чего в Украине можно увеличить зарплаты

Предприятия в Украине сокращают свои программы модернизации производства и будут экономить на новых рабочих местах. Увеличение зарплат может произойти за счет государственных инвестиций в инфраструктурные и социальные объекты.

Такое мнение высказал эксперт института Growford Алексей Кущ, комментируя слова министра экономики Тимофея Милованова о желании повышать зарплату на 2 тысячи гривен ежегодно и сократить количество безработных с 1,5 миллиона до 900 тысяч.

“Экономическая политика правительства фактически привела к искусственному кризису — Украина одной ногой находится в промышленной рецессии (спад производства. – Ред). В октябре производство упало на 5%. Украина находится в состоянии промышленной дефляции (уменьшение количества имеющихся в обращении бумажных денег и неразменных банкнот, для повышения их покупательной стоимости, уменьшение цен на товары в течение определенного периода. По содержанию и последствиям — противоположность инфляции. – ред). Она составляет 3-4%. К этому привела монетарная политика Национального банка и Министерства финансов. По итогам последних месяцев года произошло падение цен на промышленную продукцию на уровне 3-4%.

Предприятия экономят средства на капитальных инвестициях. Впоследствии это будут делать за счет новых рабочих мест и фонда оплаты труда. Согласно статистике, в ноябре количество безработных выросло на 27 тысяч человек. Впервые за последние несколько лет”, – говорит Алексей Кущ.

Непродуктивный рост долларового эквивалента зарплаты в Украине может быть изменен на правильный формат инвестициями в производительность труда, считает эксперт.

“Иначе быстрое увеличение валютного эквивалента зарплат может привести к сокращению количества рабочих мест. Например, из 7-ми миллионов штатных сотрудников через определенное время останется 6-6,5.