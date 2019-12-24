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Apple готовит компьютер за $5000 для киберспорта

Apple готовит компьютер за $5000 для киберспорта

Apple, по сообщениям сетевых источников, присматривается к рынку киберспорта. Утверждается, что «яблочная» компания может выпустить новый компьютер Mac специально для геймеров.

Информации о проекте пока практически нет. По одним данным, Apple рассматривает возможность создания игрового моноблочного ПК, по другим, — ноутбука с большим дисплеем.

В любом случае новинка получит мощную электронную «начинку», которая позволит запускать современные игры в высоком разрешении. Цена игрового компьютера Apple якобы составит от 5000 долларов США.

Анонс системы Mac для киберспорта, по слухам, состоится летом следующего года на конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference (WWDC). Сама «яблочная» империя эти сведения не подтверждает.

Нужно отметить, что спрос на игровые системы на мировом рынке растёт. В третьем квартале уходящего года, по оценкам IDC, было реализовано около 10 млн игровых настольных ПК и ноутбуков, что на 10,1 % больше по сравнению с третьей четвертью 2018-го. Отгрузки игровых мониторов и вовсе подскочили на 76,4 % — до 2,2 млн единиц.

По материалам 3dnews.ru
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