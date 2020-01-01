Новая концептуальная система улавливания CO2 может снизить выбросы грузовиков на 90%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Значительная часть выбросов углекислого газа приходится на транспорт, в Европе почти 40% — на грузовые автомобили. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) представили новую концепцию, которая позволит снизить выбросы на 90%.
В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Energy Research, учёные предлагают улавливать углекислый газ, вылетающий из выхлопной трубы грузовика, и преобразовывать его в жидкий диоксид углерода, который хранится в специальном резервуаре на крыше автомобиля. Эту углекислоту затем можно будет доставить на станцию технического обслуживания, где её используют повторно, например, превратят в обычное топливо.
Улавливание углекислого газа происходит путём предварительного охлаждения выхлопных газов. Специальный поглощающий материал, разработанный в EPFL, может отделять CO2 от азота и кислорода. Он нагревается для извлечения углекислого газа, а тепло от двигателя автомобиля используется для его сжатия и превращения в жидкость. Эта система больше подходит для больших транспортных средств, таких как грузовые автомобили или автобусы, поскольку сама конструкция довольно громоздкая и содержит капсулу длиной 2 м и весом примерно 7% от общей нагрузки грузовика. Тем не менее исследователи рассчитывают, что таким образом можно переработать до 90% выбросов углекислого газа.
На текущий момент система является лишь концепцией, и, по оценкам исследователей, для её реализации потребуется несколько лет. Следующим шагом станет разработка прототипа для проверки этой концепции на практике.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам устанавливают счетчики, которые сами передают показателиВчера, 08:04 - 14703 17
Коммунальные услуги в Киеве с мая станут дороже01.01.2020, 16:28 - 3338 7
Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографииПозавчера, 10:13 - 4284 6
Ford инвестирует почти $1,5 млрд в свои два завода в Детройте и создаст 3000 рабочих местВчера, 00:17 - 889 5
Среди иностранцев-бизнесменов в Польше больше всего украинцев01.01.2020, 08:34 - 937 2
Киевлянам устанавливают счетчики, которые сами передают показателиВчера, 08:04 - 14703 17
С сегодняшнего дня начинают действовать новые счета для уплаты ЕСВВчера, 10:37 - 10083
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 5476
Межбанк: большинство факторов играют в пользу гривныВчера, 11:20 - 2305
Назвали лучшие гибридные автомобили 2019 годаВчера, 06:07 - 1905
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 4925 8
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2602 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2462 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2041 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6030 3