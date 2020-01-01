0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Rolls-Royce создал самый быстрый электросамолет

Rolls-Royce создал самый быстрый электросамолет

Rolls-Royce объявил о создании самого быстрого в мире полностью электрического самолета. Сейчас проходят испытания новаторской электрической двигательной установки, чтобы позволить самолету с нулевым выбросом побить рекорд в конце весны 2020 года.

Самолет является частью инициативы Rolls-Royce под названием ACCEL – сокращение от “Ускорение электрификации полета” и является ключевой частью стратегии Rolls-Royce. В проекте участвует множество партнеров, в том числе производитель электродвигателей и контроллеров YASA, а также авиационный стартап Electroflight. Половина финансирования проекта обеспечивается Институтом аэрокосмических технологий (ATI) в партнерстве с Департаментом бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и инновации Великобритании. “Создание самого быстрого в мире полностью электрического самолета – это не что иное, как революционный шаг в авиации, и мы рады представить проектный самолет ACCEL.

Это не только важный шаг на пути к мировому рекорду, он также поможет развить возможности Rolls-Royce и гарантировать, что мы находимся на переднем крае разработки технологий, которые могут сыграть фундаментальную роль в переходе к глобальной экономике с низким уровнем выбросов углерода”, – заявил Роб Уотсон, директор Rolls-Royce Electrical.

Был также представлен испытательный планерный корпус ionBird. Самолет будет использоваться для проверки двигательной установки, прежде чем она будет полностью интегрирована в готовую модель. Запланированные тесты в течение следующих нескольких месяцев включают работу двигательной установки на полной мощности, а также ключевые проверки летной годности.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.