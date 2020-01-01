Rolls-Royce создал самый быстрый электросамолет

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Rolls-Royce объявил о создании самого быстрого в мире полностью электрического самолета. Сейчас проходят испытания новаторской электрической двигательной установки, чтобы позволить самолету с нулевым выбросом побить рекорд в конце весны 2020 года.
Самолет является частью инициативы Rolls-Royce под названием ACCEL – сокращение от “Ускорение электрификации полета” и является ключевой частью стратегии Rolls-Royce. В проекте участвует множество партнеров, в том числе производитель электродвигателей и контроллеров YASA, а также авиационный стартап Electroflight. Половина финансирования проекта обеспечивается Институтом аэрокосмических технологий (ATI) в партнерстве с Департаментом бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и инновации Великобритании. “Создание самого быстрого в мире полностью электрического самолета – это не что иное, как революционный шаг в авиации, и мы рады представить проектный самолет ACCEL.
Это не только важный шаг на пути к мировому рекорду, он также поможет развить возможности Rolls-Royce и гарантировать, что мы находимся на переднем крае разработки технологий, которые могут сыграть фундаментальную роль в переходе к глобальной экономике с низким уровнем выбросов углерода”, – заявил Роб Уотсон, директор Rolls-Royce Electrical.
Был также представлен испытательный планерный корпус ionBird. Самолет будет использоваться для проверки двигательной установки, прежде чем она будет полностью интегрирована в готовую модель. Запланированные тесты в течение следующих нескольких месяцев включают работу двигательной установки на полной мощности, а также ключевые проверки летной годности.
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