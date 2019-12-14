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Разработчики создают доступное устройство для управления компьютером силой мысли

Разработчики создают доступное устройство для управления компьютером силой мысли

Разработчики не оставляют попыток создать нейроинтерфейс для управления компьютером и другими устройствами силой мысли. Энтузиасты считают, что такие девайсы в будущем заменят компьютерные мыши. На днях компания Neurable получила $6 млн на разработку такого потребительского нейроинтерфейса.

Полученные средства будут направлены на создание наушников, оснащённых датчиками мозговой активности. Предполагается, что с помощью этого устройства пользователь сможет управлять системой громкой связи на смартфонах силой мысли. Функциональность ограниченная, но надо понимать, что технология пока находится в зачаточном состоянии.

Разработчики надеются, что наушники будут просты для использования и станут первым шагом в популяризации нейроинтерфейсов среди потребителей.

По материалам internetua.com
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