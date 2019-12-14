Эксперты составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире в третьем квартале 2019

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Компания Counterpoint Technology Market Research составила рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов по итогам третьей четверти уходящего года.
На вершине списка находится Apple iPhone XR: в период с июля по сентябрь включительно на него пришлось 3,0 % в общем объёме продаж смартфонов на мировом рынке.
Далее следуют два аппарата Samsung — модели Galaxy A10 и Galaxy A50 с результатом 2,6 % и 1,9 % соответственно.
На четвёртой позиции в рейтинге Counterpoint расположился аппарат OPPO А9 с долей в 1,6 %. Ну а замыкает пятёрку ещё один смартфон Apple — iPhone 11, на который также пришлось около 1,6 % в общем объёме поставок.
Кроме того, в первую десятку вошли следующие устройства: OPPO А5s (1,5 %), Samsung Galaxy A20 (1,4 %), OPPO А5 (1,3 %), Xiaomi Redmi 7A (1,2 %) и Huawei P30 (1,1 %).
Таким образом, на десять самых востребованных смартфонов в третьем квартале пришлось примерно 17 % всех продаж. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 15 %.
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